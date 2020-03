Godin-Inter, addio? Interesse del Valencia e non solo: la situazione

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo appena un anno di militanza. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sul centrale uruguayano sarebbero piombate alcune squadre, tra cui il Valencia. Il difensore nerazzurro, quindi, potrebbe tornare a giocare nella Liga.

INTERESSE – Diego Godin è arrivato all’Inter nel corso dell’estate del 2018. Il centrale è arrivato a parametro 0, si è subito ambientato con i nuovi compagni di squadra. Ma non con Antonio Conte: la difesa a tre non è un modulo congeniale al difensore ex Atletico Madrid, da sempre abituato a ricoprire il ruolo di centrale in una difesa a 4. Ecco perché, secondo Mundo Deportivo, ci sarebbero le condizioni necessarie per assistere ad un addio anticipato di Godin all’Inter. Alcuni club europei, come il Tottenham di José Mourinho ed il Manchester United stanno monitorando la situazione relativa al centrale uruguayano. Ultimo club, in ordine di tempo, ad aver manifestato interesse è il Valencia. La squadra spagnola è alla ricerca di un centrale di esperienza ed ha individuato in Godin, 34 anni, un possibile rinforzo in tal senso. Il difensore nerazzurro gradirebbe il ritorno in Spagna, ma non in una squadra diversa dall’Atletico Madrid.

