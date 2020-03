VIDEO – Marotta e battaglia al Coronavirus: “Vinciamo se siamo squadra”

Marotta si aggiunge al coro di chi invita tutti a rimanere a casa per sconfiggere il Coronavirus. L’amministratore delegato dell’Inter manda un messaggio attraverso il profilo Instagram di “Rai Sport”

UNITI – Beppe Marotta e l’importanza di rimanere a casa per sconfiggere il Coronavirus: «Come nel calcio, vinciamo se siamo squadra e siamo uniti. Ognuno ha il suo ruolo, oggi il nostro ruolo è stare in casa. Io resto in casa».

https://www.instagram.com/p/B-ZdgWlI39z/?utm_source=ig_web_copy_link