Godin atteso in giornata a Cagliari. Nessuno prende la “4” di Nainggolan

Diego Godin

Oggi potrebbe essere il giorno anche di Diego Godin al Cagliari. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” il difensore oggi potrebbe già salutare l’Inter per trasferirsi in Sardegna. Il club rosso-blu spera sempre in Radja Nainggolan.

NON SOLO VIDAL – Diego Godin potrebbe firmare già oggi il suo nuovo contratto con il Cagliari. Con l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter, i nerazzurri si liberano di un ingaggio importante e dunque sono pronti a lasciare partire il difensore uruguaiano. Di Francesco lo aspetta, così come continua a sperare per Radja Nainggolan (vedi articolo). Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, il centrocampista belga non rientra nei piani di Antonio Conte. Il Cagliari lo aspetta e non perde le speranze, chiaro che dovesse arrivare l’offerta giusta, entrambe le società proveranno a tirare acqua al proprio mulino e cercare di guadagnarci qualcosa. Intanto tra i rosso-blu nessuno prende la maglia numero 4, la scorsa stagione di proprietà dello stesso Nainggolan,

