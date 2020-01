Giroud-Werner, destini incrociati e Inter in agguato. Chelsea: colpo e addio

Condividi questo articolo

Werner potrebbe essere il grande colpo di mercato del Chelsea nella finestra di gennaio. Nel caso in cui i Blues dovessero davvero investire sulla punta, Olivier Giroud sarebbe ancora più vicino all’addio. L’Inter resta in attesa. Di seguito le ultime novità sulle mosse della squadra di Lampard dal Mirror

VIA VAI IN ATTACCO – Il futuro di Olivier Giroud sembra direttamente collegato a quello di Timo Werner. La punta tedesca sta trascinando a suon di gol il Lipsia in Bundesliga, scatenando le big di Premier League. Il Chelsea sembra poter sbaragliare la concorrenza, potenziando un attacco già temibile. Si ridurrebbero, però, le chances di Giroud, obiettivo dell’Inter in attacco. Il francese è ormai fuori dai piani dei Blues e i nerazzurri restano in agguato.