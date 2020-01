Gabigol sul taccuino delle inglesi, comprese 3 big. Inter aspetta il Flamengo

Condividi questo articolo

Gabigol non farà nemmeno sosta a Milano prima di partire in un’altra direzione. Rientrato all’Inter dal prestito al Flamengo, l’ipotesi dei ritorno in Brasile rischia di saltare per questioni economiche. Come riportato dal “Corriere dello Sport”, non va esclusa l’opzione Premier League

GABIGOL “INGLESE” – Il Flamengo vuole “riportare” Gabriel Barbosa a Rio de Janeiro. Appena terminato il prestito dall’Inter (vedi articolo), stavolta l’operazione va impostata su base definitiva. L’offerta (bassa, ndr) preparata dalla società rossonera è pari a 16 milioni di euro per la quota di cartellino in possesso dell’Inter, cioè l’80% del totale. Il tutto da concretizzare entro il 22 gennaio, giorno del raduno del Flamengo, che nel frattempo sonda un piano B più economico rispetto a “Gabigol” (che chiede un ingaggio fuori budget). Possibili contatti con la Fiorentina per Pedro, in uscita da Firenze. Oltre al Flamengo, si segnala un fitto interessa dalla Premier League per Gabigol. Dall’Arsenal al Tottenham, passando – tra le altre – per Chelsea, Crystal Palace e West Ham.