Aubameyang scontento. Sfida Inter-Barcellona: 18 mesi, addio in estate

Condividi questo articolo

Aubameyang e un destino segnato. L’attaccante non sembra felice all’Arsenal e nella prossima estate è pronto a cambiare maglia. Il Barcellona è tra le pretendenti dell’ex Borussia Dortmund, ma anche l’Inter non va sottovalutata. Di seguito le ultime novità riportate da Mirror Sport

VOGLIA DI TROFEI – Pierre-Emerick Aubameyang sembra arrivato al bivio decisivo della sua carriera. L’attaccante ha voglia di accasarsi in uno dei massimi club europei, in grado di garantirgli Champions League e trofei. La punta è nel mirino del Barcellona, ma, dall’Inghilterra sono convinto, l’Inter non ha intenzione di indietreggiare. Il contratto dell’ex Borussia Dortmund è in scadenza tra 18 mesi, ma l’addio dovrebbe concretizzarsi in estate. Tempo di rumors, poi la decisione da giugno, ma Aubameyang è sempre più lontano dal rinnovo con l’Arsenal.