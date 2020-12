Giroud: “Mercato? Mi sento bene e sono sereno. Altro gol col Chelsea”

Giroud, attaccante del Chelsea finito un po’ ai margini della squadra ma riutilizzato dal tecnico nell’ultimo periodo – dove tra l’altro ha anche segnato -, è andato in gol anche durante Chelsea-Leeds terminata 3-1. Dopo la partita l’attaccante ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue parole riportate da “Sportmediaset”

“SONO SERENO” – Giroud ancora titolare ieri in Chelsea-Leeds, dove ha contribuito alla vittoria interna per 3-1: «Mi sento bene e sono fiducioso. Gioco con serenità. Ho avuto l’opportunità di segnare ancora e aiutare la squadra. Sono felice per la rosa e lo staff. Lavoriamo duro in allenamento. Abbiamo fiducia nel nostro gioco e stiamo migliorando e meglio. La fiducia è tra di noi e vogliamo mantenerla».

