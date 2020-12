Caressa: “Biscotto per l’Inter? Occhio a come ho visto quelli del Borussia”

Caressa: “Biscotto per l’Inter? Occhio a come ho...

L’Inter mercoledì sarà costretta a vincere e sperare che non ci sia un pareggio in Real Madrid-Borussia Monchengladbach. Si sta parlando tanto di un eventuale “biscotto” a Valdebebas, che Fabio Caressa esclude in maniera piuttosto categorica. Queste le sue parole nel corso di “Sky Calcio Club”.

POCHE POSSIBILITÀ – Fabio Caressa non vede probabile un pareggio concordato: «Io, da telecronista, che una squadra tedesca e il Real Madrid scendano in campo per pareggiare, se non è detto che porti la qualificazione… Solo se l’Inter è già 3-0 a metà ripresa e loro stanno 0-0, magari sì. L’Inter deve vincere, per andare almeno in Europa League. I giocatori del Borussia Monchengladbach li ho visti uscire dal campo (mercoledì scorso, ndr) preoccupatissimi e arrabbiati, proprio come se pensassero di doversela andare a giocare e non perdere a Madrid. Valdebebas non incute tanto timore, è il campo della seconda squadra. Se vince il Borussia Monchengladbach all’Inter va bene lo stesso, non è un problema».