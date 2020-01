Giroud, discorsi tra Inter e agente a Milano: disaccordo su un dettaglio

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta il giornale francese L’Équipe, continuano i discorsi tra l’Inter e l’agente di Olivier Giroud. Le parti sembrano ottimiste sul successo della trattativa, anche se restano ancora dei dettagli da limare.

ACCORDO DA TROVARE – Con lo sblocco dello scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano (QUI gli ultimi aggiornamenti), si apre la strada per l’arrivo di Olivier Giroud all’Inter. Nella giornata di oggi l’agente dell’attaccante francese era a Milano e sono andati avanti i contatti con la squadra nerazzurra. Non si è ancora però arrivati a un accordo: il giocatore del Chelsea chiede infatti un contratto della durata di due anni e mezzo, ma la società nerazzurra vuole chiudere a un anno e mezzo. Secondo quanto riportano in Francia, però, le parti sono al lavoro e sono ottimiste riguardo al successo della trattativa. Per Giroud sarebbe importantissimo raggiungere l’Inter, in quanto potrebbe trovare più spazio in ottica di Euro 2020.