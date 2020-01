Lazaro, Inter chiara con l’agente: Ã¨ ai margini. Ipotesi prestito a gennaio

Lazaro, Inter chiara con l’agente: è ai margini. Ipotesi prestito a gennaio

Terminato l’incontro tra l’Inter e l’agente di Valentino Lazaro. Stando a quando riporta “Sportitalia”, la società ha espresso la necessità di privarsi del giocatore in questa finestra di mercato: le ultime

LA DECISIONE – Valentino Lazaro non rientra nei piani dell’Inter. Questo è quello che i nerazzurri hanno comunicato all’agente del giocatore. Insomma, l’esterno troverà sempre meno spazio con Antonio Conte e la notizia è stata comunicata senza filtri al procuratore del giocatore. Possibile, dunque, che Lazaro venga ceduto in prestito in questa sessione di calciomercato.

GLI SCENARI – Questa notizia fa pensare che l’Inter possa prendere non uno ma ben due esterni. Non è da eslcudere, dunque, che possano vestire il nerazzurro sia Leonardo Spinazzola, per cui la la società di Zhang e la Roma stanno tornando a parlare, che Ashley Young, che da tempo ha deciso di trasferirsi a Milano. Una cosa è certa: Valentino Lazaro non ha convinto Antonio Conte e con ogni probabilità lascerà Appiano Gentile in questa sessione di mercato.