Gabigol-Flamengo, quasi fatta! Accordo con l’Inter, ultimi dettagli: le cifre

Condividi questo articolo

Gabigol al Flamengo a titolo definitivo, l’accordo è praticamente raggiunto. Secondo quanto riporta O Globo c’è la valutazione sul trasferimento dell’attaccante brasiliano, che era tornato all’Inter per fine prestito lo scorso 31 dicembre.

SOLDI IN CASSA – Gabigol e il Flamengo hanno raggiunto un accordo sul contratto fino al 2024. Le ultime trattative, che si sono svolte nella giornata di oggi, hanno dato esito positivo e l’attaccante tornerà a Rio de Janeiro per vestire i colori rossoneri. Con l’Inter, secondo O Globo, è stata stabilita un’intesa per venti milioni di euro, più ulteriori percentuali visto che si parla dell’80% del cartellino. In data odierna i suoi rappresentanti si sono riuniti con la dirigenza del club brasiliano, limando gli ultimi dettagli per il trasferimento. Gabigol era in prestito dal 2017, ceduto prima al Benfica e poi al Santos. Nella scorsa annata è stato protagonista della vittoria di Brasileirao e CONMEBOL Libertadores con il Flamengo, grazie anche ai suoi gol. Dall’inizio del 2020 era rientrato formalmente in nerazzurro, ma senza alcuna possibilità di fare parte della rosa di Antonio Conte. Per lui è la fine dell’esperienza con l’Inter, pressoché fallimentare: Gabigol sarà del Flamengo in pochi giorni e arriveranno soldi freschi.

Fonte: OGlobo.globo.com – Diogo Dantas