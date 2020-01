Giroud, da acquisto ad avversario dell’Inter? Su di lui un’italiana – Sky

Dopo aver inseguito a lungo Olivier Giroud, l’Inter potrebbe ritrovarselo come avversario nella lotta per lo scudetto. Ci sarebbe infatti un’italiana di alta classifica interessata all’attaccante del Chelsea

L’Inter ha inseguito a lungo Olivier Giroud in questo mercato invernale ma, nonostante un accordo col giocatore già trovato da tempo, il trasferimento non si è mai concretizzato e il mercato in entrata dei nerazzurri sembra essere ormai chiuso. Questo non significa che l’attaccante francese non possa comunque giocare in Italia, secondo Gianluca Di Marzio per Sky Sport infatti il giocatore è entrato nel mirino della Lazio.