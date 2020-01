Moviola Inter-Fiorentina: forti dubbi sul gol del momentaneo 1-1

Inter-Fiorentina ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020 e finito 2-1, con la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA – Daniele Doveri voto 5. Primo tempo tranquillo fino al 44′, poi la Fiorentina inizia a protestare (senza motivo). I viola contestano il gol di Antonio Candreva, ma non c’è nessuna irregolarità di Lautaro Martinez su Federico Ceccherini. Ne fa le spese per tutti Martin Caceres, ammonito. Da riguardare invece con maggiore attenzione alla moviola il pareggio ospite: qui è l’Inter a lamentarsi. Sull’angolo da destra Caceres salta con entrambe le mani su Lautaro Martinez, che non può intervenire. Non sarebbe stato uno scandalo fischiare fallo, col VAR che non segnala nulla. Pochi minuti dopo Giuseppe Iachini viene ammonito per proteste, millantando un rigore che le immagini dimostrano non esistere. Nell’occasione ammonito Dalbert Henrique per aver interrotto una ripartenza, in precedenza stesso tipo di fallo commesso (sulla stessa azione) da Marco Benassi però graziato. Un giallo lo risparmia pure a Nikola Milenkovic, che ferma Lautaro Martinez dopo aver perso il pallone sulla linea di fondo: era una promettente azione d’attacco. Inter-Fiorentina si chiude con tre minuti di recupero: corretti.