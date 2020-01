FOTO – Inter-Fiorentina, Bastoni celebra la semifinale…con Eriksen

In Inter-Fiorentina altra prova maiuscola di Alessandro Bastoni, alla presenza numero 13 in stagione. Il difensore, partito titolare sul centrosinistra, si è messo in mostra anche in fase di costruzione, non disdegnando l’avanzata. Per celebrare la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, sceglie una foto col nuovo compagno Christian Eriksen.

SI VA AVANTI! – Inter-Fiorentina 2-1 vale la qualificazione in semifinale di Coppa Italia per i nerazzurri. Un traguardo che mancava dalla stagione 2015/16, quando il cammino interista terminò proprio ad un passo dalla finale, contro la Juventus. Alessandro Bastoni esce dal match ancora una volta come uno dei migliori dell’Inter: una prova che manifesta il trend di crescita del difensore classe 1999, alla presenza numero 13 in stagione. Sul centrosinistra della retroguardia copre benissimo, tanto che ben presto la Fiorentina inizia a preferire la fascia destra per attaccare. Spesso e volentieri Bastoni osa anche l’avanzata oltre la metà campo, ad aumentare la densità nel rombo completamente nuovo sfoderato da Antonio Conte. Va anche vicino al gol nel primo tempo: incorna bene un corner dalla destra, mandando la palla di poco fuori. Rimandata la rete numero due con l’Inter, dopo la prima contro il Lecce. Ecco come Bastoni sceglie di celebrare la vittoria, insieme al nuovo compagno Christian Eriksen: “Into the semifinals✅⚫️🔵“.