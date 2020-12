G. Di Marzio: “Marcos Paulo mi ha impressionato. So che l’Inter…”

Gianni Di Marzio

Gianni Di Marzio ha parlato di Marcos Paulo, giovane talento in scadenza di contratto con il Fluminense, sulle cui tracce ci sarebbe l’Inter

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Gianni Di Marzio sul giovane talento in scadenza di contratto con il Fluminense, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”. «Marcos Paulo (Fluminense), centravanti-ala che mi ha impressionato più di tutti. Ha passaporto portoghese, molto bravo più come punta. E va in scadenza a giugno 2021. La Fluminense sta facendo di tutto per rinnovare, ma i procuratori lo vogliono mettere sul mercato. So che l’Inter è sulle sue tracce».