Inter-Crotone, i dubbi di Conte riguardano solo due nomi

Antonio Conte Inter

Inter-Crotone (domenica 3 gennaio alle 12.30) non vedrà grossi esperimenti nell’undici nerazzurro. I dubbi di Conte riguardano solo due nomi.

CERTEZZE – Inter-Crotone non vedrà grandi cambiamenti rispetto alle ultime uscite del 2020. Con ogni probabilità, Antonio Conte tornerà a un più tradizionale 3-5-2, dopo il 3-4-2-1 visto a Verona. In difesa e attacco i titolari sono inossidabili, soprattutto nella retroguardia. A centrocampo, Arturo Vidal è in vantaggio per completare la mediana con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Gli unici dubbi del tecnico riguardano le corsie laterali. Nell’ultima gara del 2020 partirono titolari Achraf Hakimi e Ashley Young. Tuttavia anche Ivan Perisic era in campo, sebbene nel tridente offensivo. Contro il Crotone chi vedremo dal 1′? Dubbi che Conte scioglierà solo all’ultimo.