Borghi: “Lukaku vero scudo dell’Inter. In ogni situazione…”

Stefano Borghi

Romelu Lukaku continua a rinforzare il suo status di leader dell’Inter. A dirlo è Stefano Borghi attraverso il suo canale YouTube: il telecronista elegge il 9 nerazzurro tra i migliori undici della Serie A.

CERTEZZA – Romelu Lukaku è il leader indiscusso di questa Inter, quasi un capitano senza fascia. E Stefano Borghi lo elegge senza dubbi tra i membri dei migliori undici di questa prima parte di Serie A. Ecco le sue parole: «E’ stato il vero scudo dell’Inter in un avvio di stagione che adesso vede l’Inter vicino alla vetta. Ma che, per la maggior parte di questa fase preliminare, è stata anche a tratti difficoltosa: non si può cancellare quello che è successo in Champions League. In una squadra che non ha dato sempre delle certezze lui, Romelu Lukaku, è stato quello che in ogni situazione ha dato la spallata, ha segnato il gol, ha tirato avanti tutto quanto».