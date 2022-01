Frattesi, Inter decisa. Nerazzurri vogliono assicurarselo subito: due motivi

L’Inter si starebbe muovendo decisa per assicurarsi subito Davide Frattesi, centrocampista italiano del Sassuolo: il punto.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Beppe Marotta sta lavorando per assicurarsi in anticipo per giugno Gianluca Scamacca (vedi articolo), ma non solo. Infatti nel mirino c’è anche un altro giocatore del Sassuolo, vale a dire Davide Frattesi, su cui l’Inter sarebbe ancor più decisa. Praticamente impossibile muoversi in questa finestra di mercato. Diversa invece la situazione a giugno. Così il club nerazzurro vuole anticipare le concorrenti (Juventus, Napoli e Borussia Dortmund, in primis) assicurandoselo immediatamente. Anche pensando alla sua valutazione, attualmente tra i 20 e i 25 milioni di euro, che potrebbe salire nei prossimi mesi.

Fonte: SportMediaset.it