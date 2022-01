SPAL-Inter Primavera, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu

SPAL-Inter Primavera, gara valida per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 1, andrà in scena oggi alle 13. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre e in particolare le scelte di Cristian Chivu.

SPAL-INTER PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL: Rigon, Csinger, Nador, Forapani, Orfei, Pabai, Pabai, Puletto, Rodam Sperti, Noireau, Yabre. A disposizione: Magri , Borsoi, Saio, Gineitid, Simonetta, Martini, Dell’Aquila, Fiori, Saiani, Valdesi, Willemstad, Abdalla. All. Piccareta

INTER: Rovida, Zanotti, Sangalli, Carboni, Casadei, Jurgens Natjaz, Fabbian, Fontanarosa, Grygar, Owusu. A disposizione: Basti, Botis, Peschetola, Iliev, Silvestro, Andersen, Dervishi, Curatolo, Peretti, Carboni, Kakate. All. Chivu

Arbitro: Longo

Assistenti: Toce, Filip