Scamacca-Inter, il piano di Marotta per convincere il Sassuolo

Beppe Marotta avrebbe pronto un piano per convincere il Sassuolo a cedere l’attaccante italiano Gianluca Scamacca all’Inter. La strategia nerazzurra per assicurarsi in anticipo il giocatore.

PIANO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Beppe Marotta ha pronto un piano (non per l’attuale mercato, ma per giugno) per convincere il Sassuolo a cedere Gianluca Scamacca all’Inter. Il club nerazzurro, per limare la valutazione del cartellino dell’attaccante italiano da circa 40 milioni di euro, avrebbe intenzione di mettere sul piatto dell’offerta Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli, e Lorenzo Pirola, ora in prestito al Monza. Il resto lo farebbe la volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra. A Milano lo attenderebbe un contratto da 2 milioni e mezzo di euro a salire.

Fonte: SportMediaset.it