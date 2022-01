Bremer, per il Torino cessione sicura. Anche i granata in pressing su Gatti – TS

Bremer in estate molto probabilmente saluterà il Torino, che, secondo quanto riportato da TuttoSport, ha già messo in conto la sua cessione. Il brasiliano piace all’Inter. Sia i nerazzurri che i granata, inoltre, seguono con attenzione il giovane Federico Gatti.

DIFENSORI – Anche il Torino segue con attenzione la vicenda legata al giovane Federico Gatti, che bene sta facendo al Frosinone. I granata, secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, hanno già messo in conto la cessione di Bremer (direzione Inter?), con una valutazione superiore ai 25 milioni. Ecco il motivo per cui, ad oggi, i granata sono addirittura in pole per Gatti, con un’offerta di 7,5 milioni. Il Frosinone, però, tiene duro, e valuta il calciatore 10 milioni. Su di lui, però, c’è anche l’interesse di Sassuolo e Inter.

Fonte: TuttoSport