Barella squalificato in Champions League. Chi giocherà al suo posto?

Barella salterà entrambe le sfide di UEFA Champions League contro il Liverpool (vedi articolo). Una vera e propria mazzata per l’Inter, considerando anche la cessione di Sensi alla Sampdoria. Ecco chi potrebbe prendere il posto dell’italiano in vista dell’ottavo di finale.

IL SOSTITUTO – La commissione disciplinare UEFA ha squalificato per due giornate Nicolò Barella dopo l’espulsione rimediata contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu nell’ultima partita dei girone. L’Inter, dunque, dovrà correre ai ripari considerando anche l’assenza a centrocampo di Stefano Sensi, ceduto alla Sampdoria (ora ufficiale). Il favorito, ad oggi, è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno quest’anno ha scalato le gerarchie diventando anche il primo sostituto a centrocampo in assenza di un titolare. Inoltre, è abituato a palcoscenici di questo tipo, per cui la sua esperienza tornerà sicuramente utile ai nerazzurri. Quel che mancherà, però, è sicuramente la dinamicità di Barella, fondamentale per fronteggiare il centrocampo degli inglesi.