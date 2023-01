Esposito verso il sì alla Ternana, ma serve prima una cessione – TS

Esposito è rientrato in Italia dopo il prestito in Belgio all’Anderlecht. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’attaccante scuola Inter avrebbe detto sì alla Ternana in Serie B. Tuttavia il calciatore attende che la formazione umbra effettui una cessione nel reparto offensivo.

NUOVA DESTINAZIONE − Sebastiano Esposito continua il suo peregrinare alla ricerca di quello spazio che non è riuscito a trovare all’Inter. Il ventenne italiano è da poco rientrato in Italia dal poco felice prestito in Belgio all’Anderlecht. Sull’attaccante c’è il forte interesse dalla Serie B della Ternana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore avrebbe già dato il suo benestare alla formazione umbra che però ancora è impossibilitata a tesserarlo. La squadra di Terni prima di poter chiudere l’operazione Esposito deve liberare un posto nel reparto offensivo che è attualmente occupato da Stefano Pettinari al quale sarebbero interessate molte squadre di Serie B.

Fonte: Tuttosport – Gianluca Scaduto