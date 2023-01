ESCLUSIVA IN – Candela: «Dzeko e Mkhitaryan dei campioni! All’Inter come alla Roma»

Candela ha partecipato all’evento di presentazione dell’album Panini, nella sede della Lega Serie A a Milano. In una breve intervista rilasciata in esclusiva all’inviato di Inter-News.it, Giulio Di Cienzo, l’ex difensore ha parlato di due giocatori che ben conosce per i suoi trascorsi alla Roma: Dzeko e Mkhitaryan.

DAL GIALLOROSSO AL NERAZZURRO – Edin Dzeko ha lasciato la Roma per l’Inter nell’estate del 2021, stesso percorso fatto un anno dopo da Henrikh Mkhitaryan. I due giocatori li conosce molto bene l’ex difensore Vincent Candela, che ne parla in esclusiva a Inter-News.it: «Non sono stupito del rendimento di Dzeko e Mkhitaryan. Sono dei campioni, delle grandi persone, che hanno reso tanto alla Roma e continuano a farlo all’Inter. L’età? Per quelli come loro non è un problema, perché sanno giocare e lo stanno dimostrando».

Si ringrazia Vincent Candela per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Giulio Di Cienzo) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.