FOTO – Inter, scelto migliore in campo del match di Coppa Italia con Parma

I tifosi hanno votato chi è stato, secondo loro, il migliore in campo nerazzurro della partita di Coppa Italia contro il Parma.

MVP – Niente premio come migliore in campo né a Lautaro Martinez né a Francesco Acerbi, autori dei due gol dell’Inter nella partita di Coppa Italia con il Parma. Infatti l’attaccante argentino e il difensore italiano si sono fermati rispettivamente al 27% e al 24% dei voti. Alle loro spalle Federico Dimarco che ha ottenuto il 13% delle preferenze. Così a essere scelto come MVP della gara è stato Kristjan Asllani che ha raggiunto il 36%. A seguire il tweet pubblicato dal Club nerazzurro.

Fonte: Twitter Inter