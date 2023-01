Inter-Verona vicina al tutto esaurito, gran quota superata! Ultimi biglietti

Per Inter-Verona ultime disponibilità di biglietti, con la possibilità di tutto esaurito al Meazza. Già superata una grande quota di spettatori, conferma di come la partita avrà una splendida cornice di pubblico.

I DATI – Saranno oltre settantamila gli spettatori presenti a Inter-Verona sabato alle ore 20.45. Per la partita della diciottesima giornata di Serie A già sfondata la gran quota di biglietti venduti, con le ultime rimanenze ancora in vendita. Rimane solo qualche disponibilità diffusa in Terzo Anello Rosso (dove il tagliando costa 10 euro, dimezzato per i minori di 16 anni), poi minimi biglietti negli altri settori ma ben pochi. È l’ennesima conferma di come, dopo la pandemia, i tifosi stiano tornando in massa allo stadio. Oltre a Inter-Verona e alla partita col Porto (vedi articolo) aperta anche la vendita libera per il match contro il Lecce del 5 marzo.