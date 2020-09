Esposito: Inter e SPAL hanno l’accordo, ecco cosa manca – GDM

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito Inter

Sebastiano Esposito sembra sempre più prossimo a lasciare l’Inter. Il giovane talento andrà in prestito per farsi le ossa e tornare più forte tra dodici mesi. Il club nerazzurro ha trovato l’accordo con la SPAL, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio.

ACCORDO – Il futuro prossimo di Sebastiano Esposito sembra definirsi sempre più, ogni giorno che passa. Il talento classe 2002 verrà mandato a giocare in prestito, in un club dove potrà trovare più minuti. Dopo una stagione vissuta a lungo come terza alternativa in attacco, il 18enne dell’Inter potrà puntare a giocare titolare in una realtà più piccola. L’Inter ha già un accordo con la SPAL, arrivata ultima nella scorsa stagione di Serie A. Esposito potrebbe quindi vivere una stagione da prima scelta, apprendendo malizie e movimenti che nell’Inter potrebbero essergli preclusi. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo con la SPAL è totale, mentre il giocatore non è ancora convinto. Esposito ha diversi estimatori in Serie A, in primis il neopromosso Spezia. Nei prossimi giorni valuterà con attenzione le possibilità a sua disposizione. Dopodiché comunicherà la scelta al club nerazzurro, dove ormai gli spazi sembrano chiusi. Con Alexis Sanchez a completa disposizione e il ritorno di Andrea Pinamonti, difficilmente Antonio Conte potrebbe garantirgli un elevato minutaggio.