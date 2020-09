Hakimi: il neo-acquisto ha già individuato il suo mentore nell’Inter

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter

Achraf Hakimi si sta integrando alla grande nel mondo Inter. Non solo a livello tecnico, ma anche all’interno dello spogliatoio nerazzurro. E l’esterno ex Borussia Dortmund sembra aver legato con un giocatore in particolare. A dirlo è proprio lui.

MENTORE – Achraf Hakimi sembra che giochi all’Inter da anni, per la naturalezza mostrata nei primi impegni stagionali. L’esterno parla la lingua calcistica dei grandi, e si trova già alla grande a dialogare con Barella, Eriksen, Lukaku e compagni. Il 22enne si sta integrando sempre di più negli schemi di Antonio Conte, che tanto lo ha voluto in nerazzurro. E il feeling è naturale anche nello spogliatoio. Tra i nuovi compagni, Hakimi sembra aver legato particolarmente con Ashley Young, uno dei più senior in rosa. Addirittura l’ex esterno del Borussia Dortmund lo definisce “Padre”, come si vede nel suo profilo Instagram: