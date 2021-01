Esposito al Venezia, ci siamo: domani la giornata decisiva per chiudere

Sebastiano Esposito SPAL

Dopo un prestito poco fortunato alla SPAL, Sebastiano Esposito è pronto alla sua nuova avventura. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter è infatti pronto a tornare in prestito in Serie B, questa volta al Venezia, come riporta Gianluca Di Marzio.

NUOVA AVVENTURA – Si sta sempre più avvicinando la chiusura della trattativa tra Inter e Venezia per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante di proprietà nerazzurra è stato infatti richiamato dal prestito alla SPAL, durante il quale non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, domani è la giornata decisiva per la chiusura della trattativa. Contatti continui per chiudere l’operazione, per la quale mancano solo pochi dettagli.