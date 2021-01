Inter, anche EQT e Arctos Sports Partners puntano al club: Suning valuta

Condividi questo articolo

Zhang Jindong

Non solo BC Partners sull’Inter (vedi articolo). Secondo quanto riporta il noto quotidiano finanziario Financial Times, infatti, ci sarebbero altri due fondi di private equity interessate alle quote della società, che Suning valuta attorno ai 900 milioni di euro.

CORSA A TRE – Non solo BC Partners, sebbene il fondo di private equity sia in pole position per le quote della società nerazzurra. Stando a quanto riporta il Financial Times, la società Inter è in contatto con diversi gruppi come il sopraccitato BC Partners ed EQT, con i due fondi che avrebbero l’obiettivo di aumentare le loro quote e i loro investimenti nel mondo del calcio. Una fonte informata dei fatti afferma che la proprietà Suning valuterebbe il club per una cifra attorno ai 900 milioni di euro. Oltre a BC Partners ed EQT, anche gli americani di Arctos Sports Partners sarebbero interessati ad acquistare le quote della società. Al momento, però, i due gruppi avrebbero rifiutato di lasciare qualsiasi commento su possibili trattative in corso.

Fonte – Financial Times