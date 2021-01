Inter-Juventus, scelte fatte in mezzo: Conte punta su Vidal! Young dal 1′

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Inter-Juventus è la super sfida della diciottesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio fissato alle 20.45. Dopo lo spavento di ieri, è subito rientrato l’allarme Sensi, che potrebbe dunque essere arruolabile (vedi articolo). Le scelte di Conte a centrocampo sembrano comunque fatte

RECUPERI – Inter-Juventus è la sfida in programma domenica alle 20.45 a San Siro. I bianconeri, distanti quattro punti dai nerazzurri, potranno quasi sicuramente contare su Federico Chiesa e Weston McKennie (vedi articolo). In casa Inter, Antonio Conte spera in Stefano Sensi dopo gli esami medici che hanno escluso problemi rilevanti ma per il centrocampo le scelte sembrano ormai fatte.

SCELTE FATTE? – Christian Eriksen, titolare ieri nella sfida di Coppa Italia con la Fiorentina, non ha convinto a pieno e quindi domenica, in una sfida importantissima in chiave classifica, Conte si affiderà quasi certamente al collaudato trio Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Arturo Vidal. Sugli esterni Achraf Hakimi tornerà in campo dal 1′ sulla corsia destra mentre Ashley Young andrà a occupare quella sinistra. In difesa e attacco nessuna novità.