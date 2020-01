Eriksen, Inter e Tottenham chiudono a metà strada? La situazione – Sky

Christian Eriksen è il grande sogno di mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno l’ok del giocatore, manca quello con il Tottenham. Ecco le ultime su questa trattativa secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”

SITUAZIONE – «Dopo aver ottenuto l’ok di Eriksen per gennaio, ora bisogna ammorbidire la posizione del Tottenham. Gli Spurs chiedono 20 mentre l’Inter offre 10 milioni. Bisogna sicuramente continuare a parlare anche tramite intermediari. Generalmente si chiude a metà strada però i protagonisti della vicenca e il valore del giocatore non garantiscono che si chiuderà per forza così». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.