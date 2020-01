Stankovic: “Inter Primavera, un gruppo unito. Contro il Cagliari…”

Filip Stankovic ha parlato ai microfoni di “Inter TV” nella giornata odierna. Nelle parole riportate da inter.it, il portiere figlio d’arte elogia il gruppo della Primavera dell’Inter, e prepara la sfida contro il Cagliari (in programma sabato alle 13 in Sardegna).

TUTTI PER UNO – Filip Stankovic, portiere della Primavera dell’Inter, è uno dei protagonisti della stagione 2019/20 delle giovanili nerazzurre. Con la squadra allenata da Armando Madonna, il figlio d’arte ha disputato 10 partite, mettendo in luce ottime doti di reattività tra i pali. Sabato 18 gennaio, alle ore 13, con ogni probabilità scenderà in campo contro i pari età del Cagliari. La trasferta sarda sarà la penultima partita del girone d’andata per l’Inter Primavera: manca ancora un recupero con la Sampdoria. Al momento, i ragazzi di Madonna sono al terzo posto della classifica, assieme alla Roma. Proprio il Cagliari è la squadra da inseguire: i rossoblu sono attualmente secondi con 31 punti, dietro solo all’Atalanta (40). In un’intervista rilasciata a “Inter TV”, Stankovic analizza prima la vittoria di sabato scorso contro l’Empoli (vedi porta), poi elogia il gruppo e suona la carica in vista di Cagliari. Ecco le sue parole: «La scorsa settimana contro l’Empoli bene nel primo tempo, poi abbiamo un po’ mollato nella ripresa. Nel complesso una prestazione che serviva dopo la sconfitta immeritata con l’Atalanta, dove abbiamo espresso un buon gioco. Siamo un gruppo molto unito, ci troviamo molto bene e cerchiamo di portare questa energia positiva anche in campo. Contro il Cagliari una partita complicata, la stiamo preparando molto bene e proveremo ad ottenere il massimo».

Fonte: inter.it