Marianella: “Inter non trovo acquisti sbagliati! Eriksen, Giroud e Young…”

Massimo Marianella, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di Premier League, ha parlato di Young, ormai in arrivo (QUI le ultime) e sui due obiettivi Giroud ed Eriksen (QUI le ultime sui due)

YOUNG – Massimo Marianella ha prima parlato dell’ormai ex esterno del Manchester United: «Young è il giocatore giusto per l’Inter. Ha qualità nervose sopra la media. Al Watford nelle giovanili è stato messo fuori e si è prensentato tutti i giorni al centro sportivo chiedendo “Vi serve un giocatore?”. Ha carisma. Aveva perso la nazionale inglese e l’ha ripresa. Si tratta di un giocatore estremamente duttile che può giocare su entrambe le fasce. Nasce come attaccante poi viene abbassato. Perfetto per giocare come quinto. Young è un giocatore pronto subito».

ERIKSEN – Marinaella ha poi parlato del sogno danese: «Eriksen è un campione. A determinate condizioni devi prenderlo sempre. Quelli come lui devono giocare nelle grandi squadre. Credo che all’Inter farà la mezzala sinistra, ma potrebbe anche giocare dietro una punta se uno dei due attaccanti dovesse riposare; però Lukaku e Lautaro Martinez giocano benissimo insieme quindi non li toccherei e Conte lo sa benissimo. Eriksen è attratto dalla Serie A, dall’Inter, ma soprattutto dall’idea di essere allenato da un grande allenatore come Conte. Ha piede, testa e determinazione; non gli si può però chiedere di giocare a tutta fascia. Il tecnico nerazzurro lo sa che a determinati giocatori si devono concedere alcune “libertà” e l’ha già fatto con Hazard al Chelsea».

GIROUD – Marianella ha poi chiuso parlando dell’attaccante francese: «Giroud ha vinto da protagonista lo scorso anno l’Europa League segnando anche in finale. Crea spazi oltre a segnare. Si tratta ancora di un giocatore di livello che non viene in Italia per prendere la pensione. Ha trovato poco spazio quest’anno al Chelsea e all’Inter ne troverebbe di più. Non ha mai creato problemi. Di questi tre non trovo un acquisto sbagliato. L’Inter vuole tornare a vincere subito. Ha un grande allenatore e vuole giocatori pronti».