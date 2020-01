Eriksen, 20′ in Watford-Tottenham: Mourinho fa solo 0-0. Attesa Inter

Condividi questo articolo

Eriksen non è stato scelto tra i titolari di Watford-Tottenham da Mourinho (vedi articolo). Lo Special One ha mandato in campo il danese al 72′ ma non è riuscito a vincere la partita. Intanto continua l’attesa dell’Inter per portare presto a Milano il numero 23 degli Spurs (vedi articolo)

NEL FINALE – Christian Eriksen è entrato in campo per i venti minuti finali di Watford-Tottenham. José Mourinho ha inserito il danese, grande obiettivo di mercato dell’Inter, subito dopo un rigore sbagliato dai padroni di casa con Troy Deeney. Pochi i palloni toccati ma un contributo di qualità evidente per gli Spurs, che con Erik Lamela hanno sfiorato il vantaggio nel recupero. Clamoroso salvataggio sulla linea di Ignacio Pussetto, ex Udinese, dopo un’azione sviluppata da Eriksen al limite dell’area. Prima un velo per Serge Aurier, poi un passaggio sulla destra. I nerazzurri ovviamente hanno osservato e monitorato la situazione, nella speranza che quella di Vicarage Road sia stata l’ultima partita con la maglia del Tottenham.