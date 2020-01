Lazaro, Newcastle convinto: può cambiare la formula! Moses-Inter – AP

Lazaro è vicino al Newcastle, che vuole puntare sull’austriaco. Alfredo Pedullà aggiorna la situazione sul proprio sito con una novità sulla formula. L’esperto di mercato riferisce poi che l’Inter ha pronto il sostituto, Moses

STAFFETTA – “Valentino Lazaro viaggia spedito verso il Newcastle, come anticipato due giorni fa. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. In ogni caso dettagli, di sicuro il Newcastle ha intenzione di investire sul cartellino, il profilo piace molto. L’Inter aspetta Victor Moses già liberato dal Chelsea, con il gradimento di Antonio Conte che lo conosce bene. Atteso il via libera del Fenerbahce che attende Ricardo Rodriguez“.

Fonte: AlfredoPedullà.com