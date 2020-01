ESCLUSIVA – Madonna: “Pari giusto, Inter tante assenze. Dobbiamo migliorare”

Armando Madonna ha parlato in esclusiva all’inviato di Inter-News.it Riccardo Spignesi, dopo il pareggio ottenuto dalla Primavera dell’Inter sul campo del Cagliari.

PAREGGIO GIUSTO – Oggi in Sardegna è stata una giornata molto ventosa, un vento che secondo Armando Madonna ha condizionato la prestazione delle due squadre in Cagliari-Inter: «Assolutamente il pareggio è giusto, forse noi siamo partiti meglio nei primi venti-venticinque minuti poi abbiamo subito un po’ la loro reazione e questo vento ha un po’ condizionato. Sono due squadre forti, fisiche, il vento ha messo in difficoltà entrambe le squadre e il risultato è giusto».

UN GIUDIZIO SUL GIRONE D’ANDATA – Con questo pareggio l’Inter ha concluso il girone d’andata (con due partite da recuperare), un girone che Madonna giudica positivamente: «Discreta, siamo migliorati. Ci mancano tanti giocatori, oggi mancava Agoumé, Pirola, Vergani, Squizzato, Oristanio. Abbiamo una squadra molto giovane, ma si stanno dimostrando all’altezza e sono contento dell’annata. Adesso arrivano punti pesanti e bisogna migliorare un po’ anche nella gestione della palla anche se oggi era impossibile e fare qualche punto in più».

LA PRESTAZIONE DI MULATTIERI – Madonna chiude l’analisi di Cagliari-Inter parlando di Samuele Mulattieri e se può ambire alla prima squadra in questa stagione: «Non lo so, oggi non ha fatto una gran partita. Ha fatto il gol e avuto un paio di lampi, si sta adattando al ruolo di attaccante e lo sta facendo bene. Ci dà fisicità per fare queste ripartenze che sono importanti, poi deve crescere ancora per arrivare alla prima squadra».

