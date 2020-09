Dzeko-Inter? Piace a Conte: ecco la situazione. Caso per la Roma – SI

Edin Dzeko Torino-Roma

Dzeko sembrava ormai a un passo dal vestire la maglia della Juventus, ma attualmente è ancora alla Roma. Alfredo Pedullà, durante il “Momento Social” su Sportitalia, ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’attaccante, anche in ottica Inter

CASO IRRISOLTO – Edin Dzeko attualmente è della Roma. La pista Juventus sembra ormai lontana, ma c’è anche chi parla di Inter. Il calciatore aveva deciso di andare via e non ha giocato la prima partita di campionato. Piace sicuramente ad Antonio Conte, ma i nerazzurri ora sono completi in attacco. E’ una situazione difficile da metabolizzare in casa Roma: vedremo a che risoluzione si arriverà nei prossimi giorni.