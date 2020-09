Skriniar via dall’Inter? Richiesta informazioni: il prezzo e il sostituto – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar potrebbe lasciare l’Inter e trasferirsi in Inghilterra. Il difensore slovacco è stato di nuovo richiesto dal Tottenham, che già in precedenza aveva provato a prenderlo nello scambio (poi non concretizzato) con il centrocampista Ndombele. Da Gianluca Di Marzio arrivano grosse novità: ecco le parole del giornalista di Sky Sport nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”.

MOVIMENTO CLOU – C’è qualcosa di pesante in arrivo, secondo Gianluca Di Marzio: «Si scalda il mercato dei difensori. Lo sviluppo che vogliamo dare riguarda l’Inter: nelle ultime ore c’è stato un contatto ufficiale tra Tottenham e Inter per Milan Skriniar. Se n’era parlato nelle scorse settimane in uno scambio con Tanguy Ndombele, adesso il Tottenham ha richiesto informazioni all’Inter per Skriniar senza giocatori in cambio. C’è questa volontà di prenderlo, devo dire che la richiesta iniziale è stata molto alta: sessanta milioni di euro la prima richiesta. Vedremo il Tottenham se farà una sua offerta, ovviamente più bassa, ma se dovessero raggiungere un’intesa l’obiettivo principale è Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sappiamo che la richiesta è quaranta milioni, anche lì si cercherà di trattare su una proposta inferiore. Nella lista dei difensori, nel caso in cui Skriniar dovesse andare via, c’è Milenkovic come primo nome».