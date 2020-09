Emerson Palmieri, non solo Inter: assalto Juventus in...

Emerson Palmieri, non solo Inter: assalto Juventus in un caso – Sky

Emerson Palmieri Italia

Emerson Palmieri è accostato da diversi mesi all’Inter per completare il parco esterni a disposizione di Antonio Conte. Il laterale, però, secondo quanto riporta SkySport24, non piace solo ai nerazzurri. Attenzione al pressing della Juventus di Pirlo

EFFETTO DOMINO SUGLI ESTERNI – Emerson Palmieri è uno dei laterali nella lista dell’Inter per rinforzare la fascia sinistra dei nerazzurri. Sul calciatore in uscita dal Chelsea, però, c’è anche il pressing della Juventus. I bianconeri potrebbero, infatti, tornare sull’esterno se si dovesse concretizzare l’uscita di De Sciglio. Il terzino potrebbe essere un nome buono per PSG e Roma, a cui è stato accostato nelle ultime settimane.