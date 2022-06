Dybala, dall’Inter niente più notizie. La Joya riflette ma c’è una sensazione

Il discorso Paulo Dybala-Inter è al momento in stand-by. I nerazzurri sono concentrati sull’affare Lukaku (vedi articolo). Ma filtra una sensazione in vista della settimana in arrivo

ATTESA − Manuele Baiocchini, a Sky Sport 24 durante l’edizione dedicata al mercato, ha parlato anche della situazione legata a Dybala: «Dybala non ha avuto più notizie dall’Inter, resta quindi in attesa. La sua volontà è di raccogliere tutte le proposte che gli sono arrivate, scartare quelle che non gli interessano e puntare su quelle più ambiziose. L’Inter è una di queste. La sensazione è che l’Inter e il suo entourage si risentiranno prossima settimana per trovare una quadra e accorciare la distanza economica».