Lukaku-Inter, segnali evidenti: visite prenotate e chiamate a raffica − SI

Per Lukaku all’Inter arrivano continui segnali forti ed evidenti. L’Inter, infatti, avrebbe già prenotato le visite mediche per il giocatore. Inoltre, il belga continua a chiamare i propri ex compagni

SEGNALI POSITIVI − Per Lukaku-Inter arrivano importanti novità. Moretti di Sportitalia mercato dà gli aggiornamenti: «Lukaku? Prenotate visite mediche all’Humanitas. Tanti segnali, lo stesso Lukaku che si stia sbilanciando con i suoi ex compagni. Sono tutti forti e abbastanza evidenti di chi sta capendo che la trattativa andrà a buon fine. L’operazione è impostata, c’è questa sorta di tira e molla che però andrà ad accontentare un po’ tutti. La via di mezzo dovrebbe essere a 10 milioni. Ci sono buone possibilità affinché questa trattativa vada a buon fine».