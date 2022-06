Bremer spinge per arrivare all’Inter. Cairo il problema: spara alto! − Sky

Tra l’Inter e Bremer vige un patto già da tempo, da sottolineare anche le sue parole a Espn (vedi articolo). Tra il dire e il fare c’è però di mezzo Urbano Cairo

OBIETTIVO PRIORITARIO − Oltre al mercato in attacco, l’Inter tiene d’occhio Bremer per la difesa. Così Manuele Baiocchini di Sky Sport: «L’Inter punta forte su Bremer sia per sopperire ad un’eventuale partenza di Skriniar ma soprattutto per rafforzare la difesa. Urbano Cairo chiede una cifra importante, ovvero 40 milioni di euro. Il giocatore però spinge per abbassare questa valutazione. Non c’è solo l’Inter ma anche il Milan qualora non dovesse prendere Botman».