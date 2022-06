Inter, per Lukaku il Chelsea ha fretta. Romano: «Tuchel vuole Sterling»

Il Chelsea ha fretta di chiudere la trattativa Lukaku-Inter. I Blues hanno messo nel mirino Sterling ma tanto dipenderà dall’uscita del belga. Così Romano

SBLOCCO − La trattativa Lukaku-Inter tiene in ballo anche il mercato del nuovo Chelsea targato Boehly. Come riporta su Twitter Fabrizio Romano, ai Blues interessa Sterling. Ma tanto dipenderà dall’uscita del belga: «Raheem Sterling è sicuramente uno dei nomi nella lista del Chelsea con Thomas Tuchel grande fan dell’esterno inglese. Il Chelsea ha esplorato le condizioni dell’accordo. Nessun colloquio diretto tra Manchester City e Chelsea ne tantomeno offerte. Dipenderà da altre situazioni, come Lukaku, Dembele e altre ancora».