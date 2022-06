Rogerio: «Che sfida giocare contro top club come Inter, Milan e Juventus!»

Rogerio, difensore del Sassuolo, ha parlato della sua esperienza in Italia con la maglia nero-verde. Per il giocatore, Serie A complicata contro squadre big come Inter, Milan e Juventus

GRANDE SFIDA − Rogerio non ha dubbi sul livello della Serie A: «Il Campionato Italiano è uno dei più complicati. Giocare in prima divisione e competere con grandi club come Milan, Inter, Juventus e Napoli è una grande sfida. Il Sassuolo è riuscito a dimostrare la forza che ha sia nel Campionato Italiano che in Coppa Italia che siamo arrivati ​​ai quarti di finale».

Fonte: Mondosportivo.com