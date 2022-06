Dybala-Inter, accordo mai al 100% per delle condizioni. Ma si tratta – Sky

Per Dybala all’Inter c’è ancora da pazientare, visto che la società sta chiudendo il ritorno di Lukaku (vedi articolo). Marchetti, da Sky Sport 24, spiega perché con l’argentino ormai ex Juventus non si sia raggiunto l’accordo.

PICCOLO RALLENTAMENTO – Romelu Lukaku prioritario su Paulo Dybala. Questa la scelta fatta dalla società, ma che non cambia la volontà di provare a prenderli tutti e due. Luca Marchetti spiega la situazione: «L’Inter ha la necessità di vendere e di consegnare a Simone Inzaghi una squadra competitiva. Perché ha insistito su uno anziché su un altro? Intanto il tempo ha un grande valore, questo purtroppo Dybala lo sa molto bene. Da ottobre-novembre, quando aveva raggiunto l’accordo con la Juventus, la tempistica di non depositare il contratto l’ha portato a non rinnovare e poi a trattare con l’Inter. L’accordo fra Dybala e l’Inter non è mai stato raggiunto al 100%, ci sono delle condizioni che la società deve mantenere. L’offerta dell’Inter è da cinque milioni a stagione, Dybala ne avrebbe voluto qualcuno in più e si deve continuare a trattare. Al momento la situazione non è definita, ma non è che se ti piace un giocatore al 20 giugno poi al 22 non ti piace più».