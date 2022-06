Skriniar-PSG, modificata l’offerta all’Inter. Una strategia sulla valutazione – Sky

Il PSG preme per avere Skriniar, ma l’Inter continua ad alzare il muro a livello di valutazione. Marchetti, dopo aver parlato a lungo di Lukaku (vedi articolo), su Sky Sport 24 aggiorna sulla volontà dei parigini.

RICHIESTO – Può essere Milan Skriniar il sacrificato sul mercato. Ne parla Luca Marchetti: «Il PSG ha modificato l’offerta. All’inizio era comprensiva di un giocatore all’interno della trattativa, l’Inter invece se dovesse sacrificarne uno vorrebbe farlo solo per soldi, senza contropartite tecniche. La stessa strategia l’ha utilizzata anche col Chelsea per il discorso Romelu Lukaku. Aver fatto capire al PSG che la trattativa deve essere fatta senza contropartite significa fare un prezzo. Il PSG per Skriniar è arrivato a sessanta milioni, l’Inter ne vuole ottanta. Si spara sempre alto: anche il Chelsea era partito da venti milioni e ne ha presi otto. C’è da considerare anche un discorso di strategia: quanti giocatori ci sono del valore di Skriniar che possono essere presi per più di sessanta milioni di euro? L’Inter deve stare attenta a questo, a quando il PSG si stanca su Skriniar».