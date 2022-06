Italia Under-19, altro successo: trio Inter tutto in campo con la Slovacchia

L’Italia Under-19 fa due su due agli Europei di categoria. Battuta la Slovacchia padrona di casa con un gol nel primo tempo, in una partita dove giocano tutti i tre dell’Inter.

AZZURRINI IN TESTA – L’Italia Under-19 guida a punteggio pieno il Gruppo A degli Europei. Dopo il successo all’esordio sulla Romania (vedi articolo) la nazionale guidata da Carmine Nunziata supera per 0-1 i padroni di casa della Slovacchia. A Trnava decide un gol di Giuseppe Ambrosino, conclusione a incrociare dopo una bella discesa di Fabio Miretti. Per quanto riguarda l’Inter in campo di nuovo per tutta la gara Cesare Casadei (anche ammonito), Giovanni Fabbian ha lasciato il posto al 78′ a Filippo Terracciano mentre Alessandro Fontanarosa ha debuttato all’85’ rilevando Miretti. L’Italia Under-19 tornerà in campo venerdì alle 17.30 con la Francia, poi martedì il prossimo impegno visto che comunque supererà il girone.