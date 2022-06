Lukaku-Inter, le cifre dell’intesa in definizione col Chelsea: bonus chiariti – Sky

Lukaku all’Inter è un’operazione in chiusura: mancano le firme, che dovrebbero arrivare a breve. Dopo le dichiarazioni di Barzaghi da sotto la sede del club (vedi articolo) Marchetti aggiunge le cifre nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

LA SITUAZIONE – Si è sbloccata la trattativa per il grande ritorno di Romelu Lukaku. Da Luca Marchetti arrivano le novità a livello tecnico e le cifre: «Mancano ancora dei dettagli formali e l’ultimo OK definitivo del Chelsea. C’è stato un leggero aumento nell’ultima controfferta dell’Inter: da sette milioni a otto più bonus, che era l’ultima richiesta del Chelsea. L’operazione si chiuderà per otto milioni di prestito più dei bonus, dovranno essere messi a fuoco anche alcuni dettagli a livello fiscale del contratto di Lukaku con l’Inter. L’operazione chiusa entro il 30 giugno significa che Lukaku può approfittare ancora del Decreto Crescita, una delle condizioni necessarie per chiudere la trattativa. È un’operazione in chiusura, semaforo verde per Lukaku all’Inter: leggermente aumentata l’offerta, poi sulle cifre saremo più precisi. I primi bonus erano legati a obiettivi di squadra, vittoria del campionato e di Champions League o Europa League, poi legati al giocatore. Se l’Inter dovesse vincere sarà contenta di pagare questi bonus».