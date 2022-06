Europei u19, buona la prima per l’Italia: Romania KO. 90′ per due dell’Inter

Gli Europei u19 hanno preso avvio. Buona la prima per l’Italia di Nunziata che ha battuto la Romania per 2-1. In campo anche due giocatori della Primavera Inter a centrocampo

ESORDIO OK − Meglio non potevano partire gli Europei u19 per l’Italia. Gli azzurrini hanno sconfitto la Romania per 2-1. Partita molto equilibrata che si accende nella ripresa. La squadra di Nunziata passa in vantaggio grazie al gran gol di Baldanzi ma il pari romeno arriva qualche minuto più tardi con Andronache. Nel finale, la decide il giocatore della Roma Cristian Volpato, entrato dalla panchina. In campo per tutta la gara i due centrocampisti dell’Inter Primavera appena scudettata: Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. Nessun minuto invece per il difensore Fontanarosa. Meglio nel primo tempo per Casadei, sicuramente uno dei più pericolosi dell’Italia, un po’ in calo nella ripresa. L’esatto contrario per Fabbian, autore di una ripresa positiva. La mezzala nerazzurra ha sfiorato anche il gol sull’1-1. Per l’Italia, prossimo impegno martedì 21 contro i padroni di casa della Slovacchia.